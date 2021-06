Hoffenheim: Mayer rückt in die Geschäftsführung

Jan Mayer rückt in die Geschäftsführung der TSG © FIRO/FIRO/SID

Nach der Abberufung von Peter Görlich rückt Jan Mayer in die Geschäftsführung des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Nach der Abberufung von Peter Görlich rückt Jan Mayer in die Geschäftsführung des Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Das teilten die Kraichgauer am Montag mit. Der Sportwissenschaftler und Diplom-Psychologe werde sich in dem Gremium künftig neben den Themen Innovation und Wissenschaft besonders um die Unternehmensentwicklung kümmern. Neben Mayer sitzen noch Frank Briel und Denni Strich in der Geschäftsführung.