DFB-Frauen: Auch Doorsoun fällt für Länderspiele aus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen muss bei den beiden letzten Länderspielen vor der Sommerpause auch auf Sara Doorsoun verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, fehlt die Defensivspielerin von Vizemeister VfL Wolfsburg aufgrund einer Knochen- und Sehnenprellung am linken Fuß. Für die Partien gegen Frankreich in Straßburg (10. Juni) und gegen Chile in Offenbach (15. Juni) nominierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Maximiliane Rall (TSG Hoffenheim) nach.