Sandhausen verpflichtet Bielefelds Soukou

Dritter Neuzugang für Fußball-Zweitligist SV Sandhausen: Offensivspieler Cebio Soukou (28) von Bundesligist Arminia Bielefeld wechselt nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei von den Ostwestfalen zum Tabellen-15. der vergangenen Saison. Dies teilte der SVS am Montag mit.

Der flexibel einsetzbare Soukou kam in der abgelaufenen Saison zu 14 Einsätzen (1 Tor) in der Bundesliga. Er war zunächst Stammspieler, kam aber auch aufgrund von Verletzungsproblemen in der zweiten Saisonhälfte nur noch selten zum Einsatz. Für die Nationalmannschaft von Benin spielte Soukou bislang elfmal.