Handball-Champions-League: Bis zu 500 Zuschauer beim Final Four in Köln

Das Final Four der Handball-Champions-League kann am 12. und 13. Juni in Köln wohl doch vor Fans stattfinden.

Wie die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Montag mitteilte, werden in der Lanxess Arena bis zu 500 Zuschauer zugelassen, vorausgesetzt die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt bleibt konstant unter 50.

Sollten die Coronafälle bis Mittwoch unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bleiben, "ist es möglich, dass sogar bis zu 1000 Zuschauer die Spiele in der Arena verfolgen können", hieß es in einer EHF-Mitteilung. Um den Titel spielen der Rekordgewinner FC Barcelona, HBC Nantes, Paris St. Germain und der dänische Klub Aalborg Handbold. Die deutschen Vertreter THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt waren jeweils im Viertelfinale gescheitert.

