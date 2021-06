Manuel Neuer mit speziellen Handschuhen bei 100. Länderspiel gegen Lettland

Löw: "Das ist schon eine besondere Zahl"

Sein Debüt hatte der Rio-Weltmeister mit 23 Jahren gegeben. "Ich weiß noch genau, wie mein erstes Spiel abgelaufen ist. Das war in den Vereinigten Emiraten und wir haben 7:2 gewonnen", erinnert sich Neuer: "Jetzt spielen wir gegen Lettland und ich hoffe nicht, dass ich zwei Gegentore bekommen werde. Es ist ein wichtiges Spiel im Hinblick auf die Europameisterschaft. Und für mich wird es mit Sicherheit ein besonderes Gefühl, dieses Trikot zum 100. Mal zu tragen."

Trainer war bei Neuers Debüt auch schon Joachim Löw, der nach der EM als Bundestrainer aufhört. "Manu wird das Spiel morgen auf jeden Fall bestreiten. Das haben wir festgelegt. Wir alle sind sehr stolz auf ihn, dass er das 100. Länderspiel absolvieren wird. 100 - das ist schon eine besondere Zahl", sagte der Bundestrainer bei der Pressekonferenz am Sonntag: "Das spricht über seine Konstanz über die Jahre hinweg." (Die PK mit Löw zum Nachlesen im TICKER)

Im Vorfeld der Partie gab es nach SPORT1-Informationen einen Coronafall im lettischen Team, die Partie soll aber wie geplant am Montagabend stattfinden. Am Dienstag den 15. Juni startet das DFB-Team dann gegen Weltmeister Frankreich in die EM.