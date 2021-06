Javi Martínez über Abschied vom FC Bayern und Zukunftspläne

Martínez verrät ein Ziel für seine Zukunft

Sein Heimatort Ayegui im Norden Spaniens liegt an der 100-Kilometer-Marke des berühmten Pilgerwegs.

Martínez sprach außerdem über seinen Abschied nach neun Jahren , in denen er mit dem FCB unter anderem zwei Mal die Champions League gewann, neun Mal Meister wurde und mit zwei entscheidenden Treffern zu den beiden Triumphen im europäischen Supercup in dieser Zeit beitrug.

Martínez will Legendenstatus bei Bayern erlangen

"München ist unser Zuhause geworden", sagte Martínez, "wenn ich im Urlaub eine Woche mit meiner Familie daheim in Ayegui bin, vermisse ich München schon. Du kannst zu Fuß oder mit dem Rad durch den Wald, du kannst im klaren Flusswasser baden: Welche Stadt auf der Welt kann dir das bieten? Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt, und ich bin auch den Menschen hier so dankbar, sie sind unglaublich nett, offen und lebensfroh."