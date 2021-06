Corona-Fall bei Lettland: Platzt Deutschland-Testspiel kurz vor der EM?

Heute Abend will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Düsseldorf ihr EM-Gesicht zeigen – doch findet die Generalprobe gegen Lettland überhaupt statt? ( EM-Testspiel: Deutschland - Lettland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER )

Am Sonntagvormittag unterzogen sich die Letten einer obligatorischen Testreihe. Das Ergebnis eines Spielers fiel dabei positiv aus. Der Profi hatte zuvor noch am Abschlusstraining teilgenommen. Die Ergebnisse kamen erst am späten Abend.