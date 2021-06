Anzeige

Nach Rückzug von den French Open: Osaka spielt nicht in Berlin Osaka sagt für nächstes Turnier ab

Naomi Osaka wird nicht in Berlin spielen © AFP/SID/MARTIN BUREAU

Nach ihrem Rückzug von den French Open wird Tennisstar Naomi Osaka auch nicht am Rasenturnier in Berlin in der kommenden Woche teilnehmen.

Das teilten die Veranstalter am Montag mit. In der vergangenen Woche hatte die viermalige Grand-Slam-Siegerin offenbart, seit ihrem Titel bei den US Open 2018 immer wieder unter Depressionen zu leiden. Wann die Japanerin auf den Tenniscourt zurückkehrt, ist unklar.

Vorangegangen war ein Streit um einen Medien-Boykott Osakas, den sie kurz vor Beginn der French Open angekündigt hatte, um auf die mentale Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern aufmerksam zu machen. Die Turnier-Verantwortlichen in Paris drohten der 23-Jährigen daraufhin mit dem Ausschluss, sollte sie ihren Medienverpflichtungen nicht nachkommen.

Als Konsequenz trat Osaka nicht zu ihrem Zweitrundenmatch an und sprach offen Probleme mit Depressionen an.