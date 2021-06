Tor-Debütant Weghorst mit Chancen auf EM-Startelf

Bei seinem sechsten Elftal-Einsatz am Sonntag im Test gegen Georgien (3:0) hatte Weghorst das 2:0 erzielt. "Das ist kein Zufall, oder? Es gibt keine Zufälle", sagte Weghorst nach der Partie in Enschede dem TV-Sender NOS. Sein Geburtsort Borne liegt nur wenige Kilometer vom Stadion De Grolsch Veste entfernt, in dem ihm nun sein Premierentreffer gelang.

Weghorst bei EM-Auftakt in der Startelf?

Seine Chancen auf einen Platz in der Startelf am Sonntag (21.00 Uhr) im ersten EM-Gruppenspiel gegen die Ukraine sind durchaus realistisch. Bereits am vergangenen Mittwoch gegen Schottland (2:2) hatte Bondscoach Frank de Boer Weghorst von Beginn an das Vertrauen geschenkt.