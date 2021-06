Weapon Guide Valorant: Spectre - Die Run & Gun Pistole

Valorant hat in jeder Kategorie eine kleine Auswahl an Waffen zu bieten. So gibt es auch bei den Maschinenpistolen nur zwei mögliche: Heute stellen wir die Spectre vor.

Spectre Stats

Der Schaden der Spectre nimmt im Unterschied zu vielen anderen Waffen in Valorant über die Distanz ab. Der Schadensabfall ist sogar recht gravierend. Wenn eure Gegner also weiter von euch entfernt sind, werden Kills immer unwahrscheinlicher. Von 0 bis 20 Meter betragen die Schadenswerte 78 (Kopf)/26 (Körper)/22 (Beine). In einer Distanz von 20 bis 50 Metern dagegen fällt der Schaden auf 66/22/18. Das bedeutet außerdem, dass die Spectre in keinem Fall den Gegner One-Shotten kann. Bei starker Panzerung kommt es sogar vor, dass ihr drei oder vier Schüsse benötigt, bevor ihr einen Kill erzielen könnt. Die Genauigkeit lässt auch ein wenig zu wünschen übrig, dafür könnt ihr beim Schießen aber in Bewegung bleiben.