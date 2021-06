Peter Gulacsi: "Deutschland hat eine extrem gute Mannschaft"

Auch für das direkte Duell in der Gruppe sieht Gulacsi das Team von Bundestrainer Jogi Löw im Vorteil: "Deutschland hat eine extrem gute Mannschaft, da sind wir ganz sicher nicht der Favorit."

Klar, wir spielen gegen drei absolute Weltklasse-Teams, aber trotzdem: Auch wir haben eine sehr starke Mannschaft, wir glauben an uns, und wir haben in den letzten zwölf Monaten Beachtliches geleistet", sagte der 31-Jährige mit Blick auf den Heimvorteil bei zwei Partien: "An einem guten Tag und mit den Fans im Rücken kann man schon mal für eine Überraschung sorgen und etwas ganz Großes schaffen."