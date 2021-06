FIFA21: Lewandowski und Kimmich im Ultimate TOTS

Das Ultimate TOTS schließt die Team-of-the-Season-Zeit in FIFA21 ab. Traditionell erscheint diese Mannschaft als letztes TOTS und bringt die besten Spieler auf den Markt.

Robert Lewandowski und Joshua Kimmich sind dabei

Das Ultimate TOTS ist voller Meta-Spieler: Bis auf Stefan de Vrij würde wohl jeder FUT-Spieler jeden Akteur des Ultimate TOTS in seinen Verein aufnehmen. Der Haken an der Sache ist, dass man die Karten zunächst in Packs ziehen muss, die man wiederum kostenpflichtig erwerben muss, um Ingame Profit zu machen. Die herausragenden Spieler sind natürlich Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappé. Aber auch zu Joshua Kimmich oder Mohamed Salah würde man nicht nein sagen.