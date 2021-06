EM 2021: Portugals Nationalmannschaft muss wohl doch nicht in Quarantäne wegen Busquets

Die portugiesische Nationalmannschaft muss sich angeblich komplett in die Quarantäne begeben - eine Sprecher des Verbandes gibt nun Entwarnung.

Anders als zunächst berichtet muss sich die portugiesische Nationalmannschaft wenige Tage vor Beginn der Europameisterschaft offenbar doch nicht in Quarantäne begeben.

Unter anderem die spanische Sportzeitung As hatten vermeldet, dass die Superstars um Kapitän Cristiano Ronaldo isoliert werden, weil sie am Freitag mit dem spanischen Nationalspieler Sergio Busquets in Kontakt gekommen waren. Dieser war nach dem Testspiel (0:0) positiv auf das Coronavirus getestet worden.