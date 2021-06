Bis zu 5,36 Millionen sehen EM-Triumph der U21

Der Marktanteil lag bei starken 21,3 Prozent, nur der Tatort und die Tagesschau verzeichneten am Sonntag bessere Zahlen. In der Zielgruppe der 14 bis 49 Jahre alten Personen lag der Anteil nach der Pause sogar bei 31,9 Prozent. Schon in der ersten Halbzeit sahen 4,15 Millionen Fans zu, dies entsprach einer Quote von 12,9 Prozent (Zielgruppe: 20,6 Prozent).