Floyd Mayweather: YouTuber Logan Paul übersteht acht Runden

Floyd Mayweather dominiert Youtube-Star Logan Paul, liefert aber keinen K.o. Nun will er Bruder Jake vor die Fäuste. Groß abkassiert haben schon jetzt alle.

Mayweather lobt Paul nach Schaukampf

Laut Compubox -Statistiken landete Mayweather aber satte 43 Treffer, darunter 36 Power Punches. Er dominierte also, Paul brachte nur 28 Schläge an. (Alles zum Boxen)

Nach dem Fight im Hard Rock Stadium in Miami lobte Mayweather seinen unerfahrenen Kontrahenten. "Er war besser, als ich dachte", sagte Mayweather anschließend. "Er hat mich heute Abend überrascht. Gute Arbeit. Guter kleiner Mann."

Paul - tatsächlich 15 Zentimeter größer und 16 Kilo schwerer als Mayweather - hatte in seiner Karriere zuvor lediglich ein Duell gegen Youtube-Kollege KSI bestritten und verloren. So war der Bruder des ebenfalls groß ins Boxgeschäft eingestiegenen Jake Paul auch sehr zufrieden: "Niemand soll mir je wieder sagen, dass etwas unmöglich ist. Die Tatsache, dass ich hier stehe mit einem der besten Boxer aller Zeiten, zeigt, dass es immer eine Chance gibt."

Für den Fight, der in den USA als Pay-per-View auf Showtime zu sehen war, soll Mayweather laut eigenen Aussagen satte 50 bis 100 Millionen Dollar Kampfbörse kassiert haben. Paul soll 20 Millionen eingesteckt haben. (So lief das Wiegen bei Mayweather und Paul)

Mayweather will nächsten Showkampf

Mayweathers offizielle Kampfbilanz liegt weiter bei 50:0, der Kampf gegen Paul wird ihr ebenso wenig hinzugefügt wie sein Sieg über den japanischen Kickboxer Tenshin Nasukawa Ende 2018 . Mayweathers Sieg im Mega-Fight gegen UFC-Star Conor McGregor 2017 wurde dagegen offiziell gewertet ( Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: So viel Geld floss ).

Der nächste Showkampf Mayweathers zeichnet sich schon ab: Der 44-Jährige will gegen Logans Bruder Jake Paul antreten, der sich schon im Vorfeld des Kampfs schlagzeilenträchtig mit Mayweather handgreiflich angelegt hat. Hinterher verspottete Jake Mayweather via Twitter mit dem Ausruf "50:1", also dass Logan Mayweather besiegt hätte.