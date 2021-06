DFB: Mats Hummels über Rückkehr Knie, EM, Ziele

"Ich denke, dass wir uns in jedem Fall steigern müssen", sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund dem kicker (Montagsausgabe).

Hummels: Hält das Knie?

Hummels will dazu beitragen, ist aber angeschlagen . Gegen Dänemark war der Verteidiger aufs Knie geprallt und musste dann auch im Training aussetzen .

Ihn plagen Probleme mit seiner Sehne. Diese sei "seit ein paar Monaten mal mehr mal weniger" gereizt. Dazu fährt er weiter fort: "Es wurde dann schon schwieriger für mich, weil das Knie doch sehr geschmerzt hat. Deshalb habe ich in den vergangenen Tagen im Training etwas kürzertreten müssen."

Jedoch sei das für ihn keinen Grund zur Sorge: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass mein Knie mit Blick auf das Turnier kein Problem darstellt. Wir behandeln es sehr ausführlich und fleißig, hier bin ich in besten Händen." (Alles zum DFB-Team)

Hummels macht Titelansage

"Ich will den Titel holen. Dafür sind wir hier. Auch wenn wir nicht der Topfavorit sind durch unsere nicht immer konstanten Leistungen in den vergangenen Jahren", sagte der Abwehrspieler.

Nach seiner Rückkehr in DFB-Team steht der BVB-Star im Fokus. Er will aber ruhig bleiben und sich nicht anstecken lassen. Sein Vorhaben: "Keine Wunderdinge zu versuchen. Das wäre dann nicht ich – auch wenn die Leute immer über meinen Außenrist sprechen. Diese Pässe sind nicht das, was mein Spiel ausmacht."