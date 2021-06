French Open: Alexander Zverev will nach Viertelfinal-Einzug mehr

French Open: Zverev schlägt Nishikori deutlich

Zverev hatte am späten Sonntagabend im Eiltempo den Japaner Kei Nishikori 6:4, 6:1, 6:1 besiegt und war zum dritten Mal in seiner Karriere in die Runde der letzte Acht in der französischen Hauptstadt eingezogen.