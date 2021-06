U21-EM: Das Geheimnis von Stefan Kuntz und seinen Spielern

C. Mallmann

Die deutsche U21-Nationalmannschaft holt ihren dritten EM-Titel, mit dem aber kaum jemand gerechnet hätte. Was ist das Geheimnis dieser "Hyänen-Bande"?

"Campeones, Campeones, Campeones", sangen sie auf Spanisch, während sie um ihre beiden Mitspieler Lukas Nmecha und Ridle Baku tanzten. Die beiden, die gerade den deutschen Journalisten Rede und Antwort gestanden hatten, ließen sich nicht lange bitten und fielen in den wilden Reigen ein.

Stefan Kuntz wischte sich das Gesicht ab, verabschiedete die Jungs mit lautem Klatschen und blickte mit breitem Grinsen in die Kamera.

"So ist die Hyänen-Bande", erklärte der 58-Jährige augenzwinkernd. "Keiner kann sie leiden, aber sie bekommen immer das, was sie wollen."

Kuntz: "Hochverdienter Europameister"

Wolfsburgs Ridle Baku gab sich schon vor der K.o.-Phase aber kämpferisch. "Wir sind auch eine Runde weitergekommen - so schlecht können wir also gar nicht sein",sagte er im SPORT1-Interview lachend und fügte an: "Es wäre schön, wenn wir den Kritikern einen Pokal hinhalten könnten." Und tatsächlich hat die Mannschaft das geschafft.