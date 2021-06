Ethikkommission suspendiert CBF-Präsident für 30 Tage

Belo Horizonte (SID) - Nach einer Anzeige einer Mitarbeiterin des brasilianischen Fußballverbandes wegen sexueller Belästigung und Mobbing hat die interne Ethikkommission am Sonntag den CBF-Präsidenten Rogerio Caboclo für 30 Tage suspendiert. Die vorläufige Amtsenthebung wirft auch einen Schatten auf die am kommenden Sonntag beginnende Copa America, die der 48-Jährige vor Wochenfrist kurzfristig an den Zuckerhut geholt hatte.

Caboclo bestreitet die Nötigungsvorwürfe, verlor in den letzten Tagen wegen fragwürdiger Alleingänge aber auch Rückhalt auf hoher Funktionärsebene und im Nationalteam. So kündigten die Selecao-Spieler an, nach dem Eliminatorias-Duell am Dienstag in Paraguay in einem offenen Brief Stellung zur Copa America im Corona-Epizentrum Brasilien zu nehmen.