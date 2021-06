Nationalmannschaft: Bierhoff gratuliert U21 zum EM-Titel: "Sind stolz auf euch"

Oliver Bierhoff gratulierte in einer Videobotschaft aus dem Trainingslager der A-Nationalmannschaft: "Herzlichen Glückwunsch an euch, Jungs der U21. An Stefan Kuntz mit seinem Trainerstab, an den gesamten Betreuerstab. Wir haben hier im Hotel mitgefiebert. Verdient gewonnen, verdient den Titel geholt. Wir sind stolz auf euch." (Die Stimmen zum Spiel)