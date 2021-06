Formel 1: Kai Ebel interviewte Stabhochspringer statt Porno-Darsteller

Kai Ebel hat in seiner Karriere als Formel-1-Reporter viele Promis interviewt. Bei einem unterläuft der Reporter-Legende allerdings eine kuriose Verwechslung.

Kai Ebel ist eine Reporter-Legende. In seinen zahlreichen Formel-1-Rennen vor Ort hat der 56-Jährige so einiges erlebt.

Ebel interviewt falschen Siffredi

Eine kuriose Anekdote erlebte Ebel in Ungarn. "Ich habe damals in Ungarn Rocco Siffredi, einen Star aus der Pornobranche, interviewen wollen", erzählte er.

Er habe auch gedacht, dass er Siffredi wirklich interviewt hätte. "Er hat sich perfekt ausgedrückt und erklärt, was an Schumachers Auto neu war. Er ist ein Star in Budapest", sagte Ebel.