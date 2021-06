Spanien: Kapitän Busquets positiv auf Corona getestet

Ein Coronafall wirbelt die EM-Vorbereitung Spaniens durcheinander: Der dreimalige Fußball-Europameister muss bei der EM (11. Juni bis 11. Juli) wohl größtenteils ohne seinen Kapitän Sergio Busquets auskommen. Der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona wurde bei einem am Sonntag durchgeführten PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet, das gab der spanische Verband RFEF am späten Abend bekannt.

Busquets verließ das spanische Trainingscamp in Las Rozas in einem medizinischem Fahrzeug. Seine engen Kontakte seien isoliert worden, ob diese Maßnahme auch weitere Spieler betraf, war zunächst unklar. Die Trainingseinheiten sollen zunächst personalisiert stattfinden.

Spanien trifft in der EM-Gruppe E zunächst am 14. Juni auf Schweden. Am 19. Juni ist Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski der zweite Gegner, am 23. Juni geht es gegen die Slowakei. Alle drei Spiele finden in Sevilla statt.