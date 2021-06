Eishockey WM 2021: Seider bester Verteidiger - Holzer auch im All Star Team

WM vorbei: So rocken die Halbfinal-Helden den Bus

Bei der Eishockey-WM 2021 in Riga verpasst das DEB-Team nur knapp eine Medaille. Aber als Lohn für die Leistung werden Moritz Seider und Korbinian Holzer speziell geehrt.

Was für eine Ehre für den DEB!

Bei der Weltmeisterschaft 2021 in Riga stellt das DEB-Team als einzige Nation zwei Spieler des All Star Teams. Mit Moritz Seider und Korbinian Holzer ist die Defensiv-Abteilung fest in deutscher Hand. (Alles zur Eishockey-WM 2021)