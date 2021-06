Kielce: Andreas Wolff verlängert Vertrag

Andreas Wolff hat seinen Vertrag in Kielce verlängert © Imago

Der 30-Jährige spielt seit 2019 in Polen und gewann dort bereits seinen zweiten Meistertitel. Zudem gewann Kielce auch den polnischen Pokal. Zuvor war er in der HBL für den THW Kiel, die HSG Wetzlar und dem TV Großwallstadt am Ball gewesen.