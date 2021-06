Weitsprung: Heike Drechsler über Weltmeisterin Malaika Mihambo

Bei den deutschen Leichtathletinnen gilt Malaika Mihambo als die sicherste Medaillenkandidatin bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Ihr 7,30-Meter-Sprung, mit dem sie im Oktober 2019 die WM-Goldmedaille mit riesigem Vorsprung gewann, ist den deutschen Fans noch bestens in Erinnerung.

Die 27-Jährige, die zuletzt zwei Mal in Folge zur deutschen Sportlerin des Jahres gewählt wurde, kommt in der laufenden Saison aber nur schwer in Tritt.