Hertha BSC: Pablo Thiam wird Leiter der Nachwuchsabteilung

Thiam: "Kann es kaum erwarten"

Thiam kommt vom VfL Wolfsburg und wird mit Benjamin Weber in einer Doppelspitze die Geschicke der Akademie verantworten. "In Pablo Thiam erhalten wir für unseren Nachwuchsbereich einen absoluten Fachmann, der die erfolgreiche Arbeit aus den vergangenen Jahren in diesem Bereich fortsetzen wird. Mit seiner Erfahrung, aber auch seinen Ideen und frischem Input wird Pablo unsere Fußball-Akademie bereichern und in die Zukunft führen", erklärt der neue Geschäftsführer Fredi Bobic.