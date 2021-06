NFL: Julio Jones von den Atlanta Falcons vor Trade zu Tennessee Titans

In der NFL kommt es zu einem Hammer-Trade. Die Atlanta Falcons traden Superstar Julio Jones für drei Picks. Ziel ist es, die Salary-Cap-Situation zu verbessern.

Gegenstand von Trade-Gerüchten war Jones schon länger. Am 24. Mai wurde er auf FS1 in einem Telefonat mit Shannon Sharpe in der Show Undisputed nach seiner Situation bei den Falcons gefragt. Jones antwortete darauf: "Ich bin raus."