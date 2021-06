Formel 1: Lewis Hamilton patzt in Baku - Netz lacht über Mercedes-Fahrer

Lewis Hamilton leistet sich kurz vor Rennende in Baku einen teuren Fehler. Zuvor kündigt der Mercedes-Pilot noch Gegenteiliges an. Das Netz hat seinen Spaß.

Schließlich hätte es für Mercedes und Hamilton im Rennen zuvor gar nicht besser laufen können. Der WM-Spitzenreiter Max Verstappen war gerade ausgefallen und der Brite konnte an diesem extrem schwierigen Wochenende viele Punkte mitnehmen.

Hamilton verpasst Bremspunkt mit Mercedes

Statt erwartungsgemäß viele Punkte auf Verstappen in Baku zu verlieren, ergab sich für Hamilton die Gelegenheit, die Gesamtführung zurückzuerobern - also warum sollte der so erfahrene siebenmalige Formel-1-Weltmeister irgendein Risiko eingehen?