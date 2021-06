DFB-Frauen: Magull sagt für Länderspiele ab

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss in den letzten beiden Länderspielen auf Lina Magull verzichten.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss in den letzten beiden Länderspielen der deutschen Fußballerinnen vor der Sommerpause auch auf Lina Magull verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mitteilte, sagte die 26-Jährige ihre Teilnahme für die Partien in Frankreich (10. Juni) und gegen Chile (15. Juni) verletzungsbedingt ab.