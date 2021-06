DFB-Team: Neuer, Becker, Popp und Co. drücken U21 die Daumen

Auch Tennis-Ikone Becker schickte eine Video-Botschaft. "Lieber Stefan Kuntz! Als Spieler habe ich dich verehrt, als Trainer bis du unschlagbar. Zum dritten Mal in Folge in einem EM-Finale. Wow!", sagte Becker, der aktuell mit Matthias Stach für Eurosport die French Open in Paris kommentiert. Stachs Sohn Anton gehört zum deutschen Team, das am Sonntag im Endspiel auf Portugal trifft.