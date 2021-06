U21-EM: Deutschland - Portugal 1:0 - DFB-Junioren Europameister

Die Elf von Trainer Stefan Kuntz setzte sich im Finale von Ljubljana mit 1:0 (0:0) durch. Den Siegtreffer erzielte Lukas Nmecha in der 49. Minute.

Um 23.07 Uhr reckte Kapitän Arne Maier den Pokal in die Höhe, den einige Spieler vorher schon vorsichtig geküsst hatten.

"Ich versteh kein Wort, aber das ist mir auch scheiß egal", sagte der überragende Niklas Dorsch auf die Frage des Pro7- Reporters nach den abgelaufenen 90 Minuten. "Das ist so geil, das glaubst du gar nicht. Ich habe wieder Krämpfe bekommen, aber da ist mir so egal."

Kuntz als Vater des Erfolgs

Die deutsche Mannschaft verdiente sich den dritten U21-EM-Titel durch die Mehrzahl an Chancen - die größte davon durch Florian Wirtz, dessen Schuss in der 15. Minute an der Unterkante der Latte landete. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)