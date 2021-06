U21-EM: Julian Pollersbeck macht sich über HSV lustig

"Hater ausblenden" Havertz-Tipp an Überflieger Wirtz

Am Sonntagabend kämpft die deutsche U21-Nationalmannschaft um den EM-Titel. Im Finale trifft das Team von Trainer Stefan Kuntz auf Portugal. ( U21-EM Finale, Deutschland - Portugal ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Pollersbeck wechselte nach dem EM-Titel zum HSV

Mit dem HSV stieg Pollersbeck in die 2. Bundesliga ab. Nach 51 Spielen in drei Saisons verließ er den HSV im vergangenen Jahr und wechselte zu Olympique Lyon. In Frankreich ist der deutsche Keeper bislang nur Ersatzmann.