Speerwurf: Johannes Vetter kontert Aussagen von Thomas Röhler

Ganz so harmonisch scheint es zwischen Thomas Röhler (l.) und Johannes Vetter nicht mehr © Imago

Nachdem Olympiasieger Thomas Röhler am Samstag bei den "Finals" in Braunschweig Unverständnis über seinen Kollegen Johannes Vetter geäußert hatte, kontert der Jahresweltbeste einen Tag später.

Was war passiert?

Röhler war nach längerer Verletzungspause in Braunschweig in die Saison eingestiegen, musste den Wettkampf aber nach einem schwachen ersten Wurf wegen einer Verhärtung im Brustmuskelbereich abbrechen.

Vetter kontert Röhlers Aussagen

Vetter hatte auf die "Finals" verzichtet, weil er sich bei der Team-EM in Chorzow, bei der er sich mit 96,29 Meter dem Weltrekord bis auf 2,19 Meter näherte, einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Harting in Sorge: "Wird Opfer geben"

Vetter ist von der Aussage seines deutschen Konkurrenten erstaunt. "Aus seiner persönlichen Sicht sollte er sich lieber auf sich und seinen Gesundheitszustand konzentrieren", sagte der deutsche Rekordhalter bei SPORT1 . "Der ungültige 68-Meter-Wurf von ihm bei den Deutschen Meisterschaften sah weitaus ungesünder aus als jeder 90-Meter-Wurf von mir in diesem Jahr."

Röhler muss noch liefern

Während Vetter längst das Ticket für die Olympischen Spiele gebucht hat, benötigt Röhler in den kommenden Wochen noch einen Leistungsnachweis für Tokio. Der nächste Versuch soll am 19. Juni in Madrid erfolgen - wenn er bis dahin wieder verletzungsfrei ist.