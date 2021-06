FC Bayern: Mario Basler ist wütend auf Kingsley Coman, der mehr Gehalt will

Kingsley Coman will beim FC Bayern eine satte Gehaltserhöhung. Mario Basler bringt das auf die Palme, im EM-Doppelpass redet sich der SPORT1-Experte in Rage.

Als beim EM-Doppelpass auf SPORT1 das Thema Kingsley Coman aufgemacht wurde, da redete sich Mario Basler in Rage.

"Ich bin völlig geschockt, wenn ich sehe, was in den letzten Wochen und Monaten für Zahlen herumschwirren", schimpfte der SPORT1 -Experte und hatte damit erst angefangen. Der Grund? Die Gehaltsforderung des Franzosen, der sich den berüchtigten Berater Pini Zahavi ins Boot geholt hat.

Der Israeli soll für Coman Angebote in England einholen und in Erfahrung bringen, welche Summen die dortigen Klubs für den Siegtorschützen des Champions-League-Endspiels 2020 zahlen würden. Derzeit verdient Coman rund 12 Millionen Euro, der FC Bayern bietet bei einer Vertragsverlängerung eine Million Euro mehr. Das reicht dem 24-Jährigen nicht ( Bericht: Droht Bayern das nächste Theater? )

Basler: "Irgendjemand hat den Schuss nicht gehört"

Coman soll rund 20 Millionen Euro im Jahr fordern - das Gehalt, welches Zahavi auch für David Alaba gefordert hat. Und auch das Gehalt, was die Bayern dem Österreicher nicht zahlen wollten. Zahavi kennt die Gehaltsstrukturen an der Säbener Straße nur zu gut, er hat auch den Vertrag von Top-Verdiener Robert Lewandowski verhandelt. In München hat man mit dem "geldgierigen Piranha", wie Uli Hoeneß Zahavi im CHECK24 Doppelpass nannte, kein sonderlich gutes Verhältnis.