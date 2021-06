Frauen-Bundesliga: Bayern zum vierten Mal deutscher Meister

Die Bayern-Frauen küren sich zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte zum Deutschen Meister. Noch-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge freut sich.

Gemeinsam mit Kapitänin Lina Magull reckte die frühere Nationalspielerin vor den Augen von Präsident Herbert Hainer und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge erstmals in ihrer Laufbahn die Meisterschale nach oben.

Rummenigge: "Jetzt sind wir Double-Meister"

"Die Fußballwelt ist in Ordnung! Die Frauen sind Meister, die Männer sind Meister. Jetzt sind wir Double-Meister - das hat es auch nicht so oft gegeben", sagte Rummenigge der tz .

Auch der künftige Vorstandsboss Oliver Kahn gratulierte den Meisterinnen via Twitter: "Nach 5 Jahren ist der Titel zurück in München! Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft, den Staff und die Verantwortlichen zu diesem großartigen Erfolg. Ich freue mich schon auf die neue Saison, mit diesem Team ist noch vieles möglich."