Finals: Düsseldorfer Basketballer gewinnen 3x3-Pokal

Team Düsseldorf gewinnt 3x3-Pokal in Berlin

Das Team Düsseldorf hat bei den Finals in Berlin den 3x3-Pokal gewonnen. Die Rheinländer setzten sich in einem packenden Finale gegen das Team Bielefeld 21:19 durch. Am Samstag hatte bei den Frauen das Team Hannover gegen Düsseldorf (21:16) triumphiert.