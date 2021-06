SPORT1-User glauben an Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der EM

Nur wenige SPORT1-User glauben an eine erfolgreiche Europameisterschaft der deutschen Nationalmannschaft. Die Mehrheit geht sogar vom Horrorszenario aus.

Die SPORT1 -User sind vor der Fußball-Europameisterschaft alles andere als optimistisch was das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft betrifft.

In einer Umfrage, bei der bis Sonntagnachmittag über 60.000 Personen abgestimmt haben, gaben 33 Prozent der Teilnehmer an, dass sie von einem Aus des DFB-Teams in der Vorrunde ausgehen.