Hockey-Frauen starten mit Remis in EM - Männer retten Remis gegen Niederlande

Die deutschen Hockey-Männer spielen bei der EM in Amsterdam © Imago

Die deutschen Hockey-Frauen haben sich in ihrem Auftaktspiel bei der Europameisterschaft mit einem 1:1 gegen Belgien begnügen müssen. Die Männer retten ein Unentschieden.

Einen Tag nach dem 8:1-Kantersieg gegen Wales haben sich die deutschen Hockey-Männer bei der Europameisterschaft in Amsterdam in einem Krimi noch ein Unentschieden gesichert.

Gegen die Niederlande holte das Team von Bundestrainer Kais Al Saadi binnen zwei Minuten einen Zwei-Tore-Rückstand auf und erkämpfte sich ein 2:2 (0:1). Die Frauen mussten sich in ihrem Auftaktspiel mit einem 1:1 (0:0) gegen Belgien begnügen.

Christopher Rühr (58./Siebenmeter) und Lukas Windfeder (59.) sicherten den Deutschen vor 3500 Zuschauern zumindest noch einen Punkt. Gegen den Gastgeber fälschte Martin Häner eine Ecke von Seve van Asse (5.) zum 0:1 unglücklich ins eigene Tor ab. In der 44. Minute erhöhte Thierry Brinkman für den Ausrichter. Die Mannschaft um Kapitän Tobias Hauke erspielte sich insgesamt neun Strafecken, lediglich die letzte durch Windfeder fand ihr Ziel. Al Saadi nahm im letzten Viertel den Torhüter vom Feld und wurde für diesen Schachzug belohnt.

Deutschland trifft zum Abschluss auf Frankreich

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland am Dienstag (14.45 Uhr) auf Frankreich, die beiden besten Teams der zwei Vierergruppen ziehen ins Halbfinale ein.

Für die Frauen von Bundestrainer Xavier Reckinger traf Cecile Pieper (53.), Ambre Ballenghien (55.) glich aus. Am Montag geht es in der Gruppe B gegen Tabellenführer England (17.00 Uhr), bevor zum Abschluss der Gruppenphase am Mittwoch Italien (14.45 Uhr) wartet.