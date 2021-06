Kunstturn-DM in Dortmund: Dritter Titel für Dauser

Nach seinen Titeln im Mehrkampf und am Boden hat sich Kunstturner Lukas Dauser auch am Barren die Goldmedaille gesichert.

Nach seinen Titeln im Mehrkampf und am Boden hat sich Kunstturner Lukas Dauser am letzten Tag der deutschen Meisterschaften in Dortmund auch am Barren die Goldmedaille gesichert. Der Unterhachinger erturnte dabei die Tageshöchstnote von 15,70 Punkten.