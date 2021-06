Tischtennis: Boll und Düsseldorf holen Triple

In der Neuauflage des Champions-League-Finales am Sonntag in Dortmund brachte Boll Düsseldorf durch einen 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 11:6)-Erfolg gegen den Chinesen Shang Kun zum zwischenzeitlichen 2:1 in Führung. Der Schwede Anton Källberg steuerte Siege gegen Saarbrückens Topspieler und Boll-Doppelpartner Patrick Franziska (3:1) und den Slowenen Darko Jogic (3:1) bei. Jorgic hatte das erste Match gegen Kristian Karlsson (3:2) gewonnen.