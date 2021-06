Judo-WM: Leichtgewicht Plafky scheitert im Achtelfinale

Anzeige

Moritz Plafky (blau) verliert gegen Gusman Kyrgysbajew © AFP/SID/SERGEI GAPON

SID

Judoka Moritz Plafky hat zum Auftakt der Judo-WM in Budapest eine Überraschung für das deutsche Team verpasst.

Judoka Moritz Plafky hat zum Auftakt der Judo-WM in Budapest eine Überraschung für das deutsche Team verpasst. Das 25 Jahre alte Leichtgewicht aus Hennef unterlag am Sonntag im Achtelfinale der Klasse bis 60 kg dem kasachischen Weltranglistenelften Gusman Kyrgysbajew und verpasste damit auch den Einzug in die Hoffnungsrunde.

Für Plafky ging es in Budapest noch um wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation. Vor der WM stand er auf Platz 18 der bereinigten Weltrangliste (nur ein Athlet pro Nation), damit hätte er das Tokio-Ticket in der Tasche gehabt. Die lange Qualifikations-Phase endet mit den Titelkämpfen in Ungarn, die eigentlich bereits 2020 hätten stattfinden sollen und wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden.

