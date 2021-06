Werder-Coach Anfang: "Wir müssen die Liga akzeptieren"

Anfang ist Nachfolger von Interims-Coach Thomas Schaaf, der die Hanseaten am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach (2:4) betreute. Zum großen Derby gegen den Nordrivalen Hamburger SV in der 2. Liga meinte der Fußballlehrer: "Beide Vereine hätten sich gewünscht, nur in der Bundesliga aufeinanderzutreffen." Der HSV war zuletzt dreimal in Folge daran gescheitert, in die Bundesliga zurückzukehren.