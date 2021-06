Löws Seefeld-Fazit: "Es war intensiv und umfangreich"

Seefeld in Tirol (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat zum Abschluss des EM-Trainingslagers der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Seefeld/Tirol ein positives Fazit gezogen. "Wir hatten hier sehr, sehr gute Bedingungen, wir haben unsere Themen und Inhalte wie vorgenommen durchgeführt. Es war intensiv und umfangreich, teilweise", berichtete Löw am Sonntag.

Nach der EM-Generalprobe gegen Lettland am Montag (20.45 Uhr/RTL) wird die Mannschaft nach Herzogenaurach in ihr EM-Quartier "World of Sports" umziehen. "Es geht weiter, wir haben ja noch eine Woche Zeit, um uns auf Frankreich vorzubereiten", sagte Löw. Der Weltmeister ist am 15. Juni in München der deutsche Auftaktgegner.