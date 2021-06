Olympia-Start: Paralympics-Star Rehm fordert "endlich klare Regelung"

Paralympics-Star Markus Rehm träumt immer noch von Olympia in Tokio und fordert von den Verantwortlichen endlich klare Verhältnisse im Hinblick auf seine Startberechtigung bei Wettkämpfen der Nichtbehinderten. "Seit 2014 diskutieren wir herum, ob ich bei Olympia starten darf. Es kann nicht sein, dass es so lange dauert. Man muss endlich eine klare Regelung schaffen", sagte der 31 Jahre alte Leverkusener am Rande der DM in Braunschweig, wo er am Sonntag außerhalb der Wertung antrat, bei Sport1.