Löw nähert sich seiner EM-Elf - 100. Länderspiel für Neuer

Seefeld in Tirol (SID) - Bundestrainer Joachim Löw wird bei der Generalprobe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft größtenteils seine geplante EM-Startelf auf den Platz bringen. "Es gibt noch zwei, drei Fragezeichen. Ich werde auch im Spiel sicher noch den einen oder anderen Wechsel vornehmen", sagte Löw am Sonntag vor dem Duell mit Lettland am Montag in Düsseldorf (20.45 Uhr).