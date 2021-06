Novum im DFB-Frauen-Team: Turid Knaak mit Doktortitel

Spanien-Legionärin Turid Knaak von Atletico Madrid hat gerade ihre Promotion in Sonderpädagogik an der Uni Köln verteidigt.

Novum in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen: Spanien-Legionärin Turid Knaak von Atlético Madrid hat gerade ihre Promotion in Sonderpädagogik an der Uni Köln verteidigt und kann sich damit Doktorin nennen.