Sportwetten: DFB-Team klarer Favorit gegen Lettland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht als klarer Favorit in die EM-Generalprobe gegen Lettland. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw den 138. der Weltrangliste am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Düsseldorf besiegen, zahlt Sportwettenanbieter bwin für einen Euro Einsatz lediglich 1,01 Euro zurück. Ein Erfolg der Letten würde hingegen 51 Euro für einen Euro Einsatz einbringen.