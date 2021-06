Trotz Buhrufen: England hält bei EURO am Kniefall fest

Am vergangenen Mittwoch gegen Österreich (1:0) hatte es in Middlesbrough vereinzelte Buhrufe von den Rängen gegeben, weil die beiden Teams vor dem Anpfiff niederknieten. Auch beim FA-Cup- und Champions-League-Finale hatte es Negativ-Reaktionen vonseiten der zugelassenen Zuschauer gegeben.

Am Sonntag treten die Three Lions, die zu den Mitfavoriten bei der paneuropäischen Europameisterschaft zählen, zu ihrem letzten Test gegen Rumänien in Middlesbrough an. Bei der EM-Endrunde bestreitet der Weltmeister von 1966 seine drei Spiele in der Vorrunde im Wembley-Stadion vor 22.000 Zuschauern.