"Hut in den Ring geworfen": Reindl will IIHF-Präsident werden

Erst hat Franz Reindl das deutsche Eishockey reformiert, jetzt strebt der DEB-Präsident den nächsten Karriereschritt an: Der ehemalige Nationalspieler will Chef des Weltverbandes IIHF werden. "Ich bin in den vergangenen Tagen mehrmals angesprochen worden. Um die gesamte Situation zu klären, habe ich den Hut in den Ring geworfen", sagte der 66-Jährige, der am Samstag beim IIHF-Kongress am Rande der WM in Riga vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) als Kandidat vorgeschlagen wurde, bei Sport1.