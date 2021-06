24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring: Warten auf Wiederaufnahme nach XXL-Rennpause

Die diesjährige Auflage wird in jedem Fall die kürzeste in der Geschichte des Rennens seit 1970, der "Rekord" aus dem Vorjahr von neuneinhalb Stunden Unterbrechung wegen schlechter Witterung ist längst übertroffen.

Am Samstag gegen 16.10 Uhr und damit nur gut 40 Minuten nach Rennstart setzte starker Regen in der Eifel ein. Viele Piloten konnten ihre Rennwagen nicht auf der 25,378 km langen und anspruchsvollen Strecke halten, die Nordschleife und Grand-Prix-Kurs vereint. Am Abend zog dann starker Nebel auf, der sich auch am Sonntag nur sehr langsam auflöste. Rennleiter Walter Hornung sprach noch um 6 Uhr von "Nullsicht" in den Streckenpassagen Döttinger Höhe und Hohe Acht, große Teile der Nordschleife lägen noch im Nebel.